Während EURO 2024: Längere Öffnungszeiten für Gastgärten gefordert

Der Startschuss für die Eröffnung der UEFA EURO 2024 wird am Freitag, dem 14. Juni 2024, in München fallen. Ein Monat lang, bis zum Finale am 14. Juli in Berlin, wird sich in Europa alles nur um Fußball drehen. Auch Österreich kämpft im Sommer 2024 um den Titel des Fußball-Europameisters.

Längere Öffnungszeiten

Die Spiele starten meistens aber gegen 21 Uhr, also relativ spät. „Hier wird es Probleme in Gastgärten geben, welche TV-Übertragungen anbieten, aufgrund des bestehenden Verordnung“, weiß Team Kärnten-Klubobmann und Gemeinderat Patrick Jonke. Er fordert daher während der EURO 2024 eine Ausnahmeregelung für die Öffnungszeiten der Gastgärten in Klagenfurt. Ein entsprechender Antrag wird am heutigen Freitag, dem 29. Dezember, bei der Gemeinderatssitzung eingebracht.