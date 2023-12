Neujahrsvorsätze: Das haben sich die Österreicher für 2024 vorgenommen

Neujahrsvorsätze gehören zu Silvester wie das Läuten der Pummerin. Sport, eine gesündere Ernährung oder Abnehmen sind in Österreich die Top-Drei-Vorhaben für 2024. Männer wollen im neuen Jahr öfter sporteln, Frauen mehr Zeit für sich. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch bei den Vorsätzen von Singles und Liierten.

Sport & gesunde Ernährung

Über ein Viertel der Befragten (27%) nimmt sich vor, im Jahr 2024 mehr Sport zu treiben. Insbesondere Männer haben dies als ihren wichtigsten Neujahrsvorsatz festgelegt (30% vs. 25% Frauen). Darauf folgen eine gesündere Ernährungsweise und das Ziel abzunehmen (24% bzw. 22%).

Frauen wünschen sich mehr „Me-Time“

Ein Fünftel der Österreicher (21%) möchte sich im neuen Jahr mehr Zeit für sich selbst nehmen. Vor allem Frauen haben diesen Vorsatz für das kommende Jahr (25% vs. 17% Männer).

Die Top-Drei-Vorsätze der Singles

Die Top-Drei-Vorsätze der heimischen Singles sind es, mehr Sport zu machen (25%), mehr Zeit für sich zu nehmen (22%) und mehr zu reisen (21%). Befragte in einer Partnerschaft nennen nach mehr Spot (29%) hingegen eine gesündere Ernährung (27%) und abnehmen (25%). Das zeigt eine Studie im Auftrag von EliteParnter.at unter 1.510 Befragten in Österreich.

Abnehmen steht auch bei Paaren ganz oben auf der Liste

Die Studie zeigt spannende Unterschiede zwischen den Neujahrsvorsätzen der heimischen Singles und in Partnerschaft lebenden Befragten. Sowohl eine gesündere Ernährung als auch das Thema „Abnehmen“ stehen bei Liierten deutlich weiter oben auf der Liste als bei Singles (Liierte 27% vs. Singles 19%). Zwei von zehn Personen in Partnerschaft (20%) nehmen sich vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, im Vergleich zu 12 Prozent der Singles.

Singles wollen mehr reisen

Nach dem Wunsch sich selbst mehr Zeit zu widmen (22%), stellen Singles das Thema Reisen im neuen Jahr höher auf ihre Prioritätenliste als Paare (21% vs. 15%). Selbstbewusster aufzutreten und mehr aus sich herauszugehen, nehmen sich 15 Prozent der Singles vor (Liierte 9%). Weiterbildung ist ebenfalls für Singles ein wichtigeres Anliegen als für Menschen in Beziehungen (14% vs. 7%), wie auch der Wunsch, im Job voranzukommen (Singles 11% vs. Liierte 7%).

65 % wünschen sich eine Beziehung

Interessant: Die österreichischen Singles hegen einen starken Wunsch, im neuen Jahr von Amors Pfeil getroffen zu werden: 65 Prozent wünschen sich einen Partner an ihrer Seite. Dennoch hat dieser Wunsch in puncto Vorsätze zum Jahreswechsel keine hohe Priorität. Lediglich vier Prozent haben den Vorsatz gefasst, aktiv auf Partnersuche zu gehen.