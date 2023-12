Wetter zu Silvester: Schnee und gefrierender Regen statt Feuerwerk 

Ungemütlich sind die Wetteraussichten zum Jahreswechsel! Im Laufe des Silvestertages, am 31. Dezember 2023, ziehen nämlich dicke Wolken von Südwesten her in Kärnten auf. Bereits in den Nachmittagsstunden könnte es dann im Bereich der Karnischen Alpen und der Karawanken leicht regnen und schneien – und genau dieses Wetter breitet sich in der Nacht dann auf ganz Kärnten aus, wie ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt.

Bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich

„Tatsächlich ist die Prognose für die Silvesternacht noch etwas unsicher“, beginnt der Fachmann. Fix sei jedoch, dass sich der Niederschlag voraussichtlich auf weite Teile Kärntens ausbreiten wird. Wie dieser aussehen wird, hänge von der jeweiligen Region ab. „Zunächst wird es auf einer Seehöhe von 1.100 bis 1.200 Metern hinab schneien“, erklärt er. Im Laufe der Nacht sinke die Schneefallgrenze jedoch auf bis zu 800 Meter ab! „Hier müsst ihr dann schon mit 10 bis 20 Zentimetern Schnee rechnen.“ Aber auch in tiefere Tallagen könnte sich die ein oder andere Schneeflocke verirren.

Warnung vor gefrierendem Regen

„In tiefen Lagen besteht bei Niederschlag zudem in der ganzen Nacht die Gefahr von gefrierendem Regen!“, warnt der Experte. Erst im neuen Jahr werden Regen und Schneefall wieder abklingen. Im Tagesverlauf könnte sich dann sogar die Sonne zeigen, bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad.