Trauer um Gaston Glock: Kärntner Landeshauptmann findet rührende Worte

Am 27. Dezember 2023 tat der weltweit bekannte Waffenproduzent Gaston Glock seinen letzten Atemzug in einem Klagenfurter Krankenhaus – wir haben berichtet. Er verstarb im Alter von 94 Jahren und hinterließ damit eine große Lücke bei seinen Hinterbliebenen – darunter seine um 52 Jahre jüngere Ehefrau, die Kärntnerin Kathrin Glock. Ihr kondolierte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am heutigen Freitag im Namen des Landes. „Die internationale Wirtschaft verliert mit dem Ableben von Gaston Glock einen innovativen Unternehmer, der ein Vorbild in Hinblick auf Konsequenz, Ehrgeiz, Mut und Leistungsbereitschaft ist“, erklärt Kaiser.

Rührende Worte

Glock habe von Österreich und Kärnten aus den Weltmarkt erobert. Kaiser: „Seine unternehmerische Leistung hat sich übertragen auf 2.500 Mitarbeiter in Österreich, alleine 1.200 davon in Ferlach, und den USA. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Witwe und den Hinterbliebenen des Unternehmers.“ Glocks Lebenslauf mache zudem deutlich, was mit Hartnäckigkeit und Leistungsbereitschaft zu erreichen sei. Für sein lebenslanges Leisten und seinen Innovationsgeist habe der Unternehmer auch das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes erhalten.

Internationale Wirtschaft verliert innovativen Unternehmer

Zudem habe der Verstorbene nie sein Herz verschlossen und war sozial engagiert, wenn Hilfe nötig war. Mit seinem Unternehmer- und Erfindergeist habe Gaston Glock die Ausrüstung beispielsweise des Österreichischen Bundesheers und der Polizei, der Armeen Frankreichs und Großbritanniens sowie der New Yorker Polizei revolutioniert.