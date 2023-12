„Schönfärberei“: Kärntner Regierung kassiert Kritik für Jahresbilanz

„2023 war wohl eines der herausforderndsten Jahre. Der permanente Krisenmodus verlangt viel Analysefähigkeit und ein großes Maß an Gegensteuerungen. Aber Kärnten hat etwas bewiesen: wir können die Ärmel hochkrempeln, mit Mut und Ausdauer gegensteuern und die Menschen in Kärnten leben den Zusammenhalt, wofür ich von dieser Stelle herzlich danken möchte“, so Kaiser. Auch Gruber betonte: „Ein herausforderndes Jahr geht zu Ende, 2024 wird jedoch nicht einfacher, weil wir in Anbetracht der Verschuldung den Weg der Reformen beschreiten müssen, die Strukturen im Land ohne Tabus hinterfragen müssen. Dafür ist eine solide Partnerschaft in einer Koalition essentiell.“

Kostenfreie Kinderbildung- und betreuung

Eines der nachhaltig wirkenden umgesetzten Projekte sei die kostenfreie Kinderbildung- und –betreuung. „Es ist dies die größte Reform in der elementaren Bildung seit 1945, die wichtigste Maßnahme, um Eltern und Alleinerzieher zu entlasten und eine weitere Maßnahme, um Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas zu machen“, wies Kaiser hin. Weiters flossen dieses Jahr generell Millionen Euro in die Bildung und ihren Ausbau.

©LPD Kärnten/Helge Bauer

„Wir lassen kein Kind zurück“

Kaiser nannte weitere Beispiele, die der Entlastung der Bevölkerung dienten, wie die Familienkarte, die den Nutzern 500 Euro Ersparnis bringt, die einzelnen Maßnahmen gegen die Teuerung zielgruppenorientiert, die Erhöhung des Familienzuschusses und mehr. „Wir lassen kein Kind zurück und haben auch Anlaufstellen eingerichtet, damit niemand zu Hause Angst haben muss, schon gar nicht die Kinder“, so Kaiser. Dementsprechend werde auch an einer Kindergrundsicherung gearbeitet, hier sei man auch in Kontakt mit dem Bund.

Klima- und Umweltschutzmaßnahmen als Selbstverständlichkeit

„Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sind eine Selbstverständlichkeit ebenso wie das Mega-Projekt der Wasserschiene in Kärnten, um die Trinkwasserversorgung im Land nachhaltig zu sichern“, erklärte Kaiser. Aber auch in Schutzmaßnahmen seien Millionen investiert worden durch die Wildbach- und Lawinenverbauung (22,7 Mio. Euro) oder den Hochwasserschutz mit 25 Mio. Euro sowie in Soforthilfen nach Katastrophen mit 13 Mio. Euro.

Neue Bedeutung durch Koralmbahn

So sei es ebenso wichtig gewesen und bleibe es in Anbetracht der bauwirtschaftlichen Entwicklungen auch, gegen die Krise zu investieren. Das Kabeg-Bauprogramm wurde mit 320 Mio. Euro beschlossen, die Wirtschaftsförderung auch im Sinne von neuen Kooperationen wie jener des Landes mit dem Joanneum Research, einem weiteren Technologiepark für Kärnten oder dem Green Tec Vally seien laut Kaiser Maßnahmen, die im Zuge der Koralmbahn eine neue Bedeutung bekommen.

Investitionen in Kärntens Mobilität

Als einen weiteren Faktor in der Standortentwicklung hob Gruber das Thema Mobilität hervor, insbesondere den Angebotsausbau im öffentlichen Verkehr. „Hier haben wir 2023 einen neuen Höchststand an Investitionen erreicht, werden die Mittel aber 2024 nochmals aufstocken“, so Gruber. Ein Schwerpunkt 2023 war das Thema Mikro-ÖV und damit auch die Vorbereitung auf die Koralmbahn. Auch das Budget für das Standortmarketing wurde aufgestockt.

Wolfsverordnung: Kärnten als Vorreiter

Mit der Wolfsverordnung und dem Flughafen Klagenfurt erwähnte Gruber zwei weitere Themen, die in der politischen Bilanz für 2023 nicht fehlen können. In puncto Wolfsverordnung sei Kärnten Vorreiter und die Anzahl der Vergrämungen und Entnahmen seien laut Gruber ein klarer Beweis für die Notwendigkeit der Verordnung. „Auch die EU-Kommission hat nun eingesehen, dass der Schutzstatus zu überdenken ist“, berichtete Gruber.

Call-Option beim Flughafen in Klagenfurt

Beim Flughafen sei mit der Entscheidung für die Call-Option die Reißleine gezogen worden, „um Grund und Boden zu schützen und um sich mit einer neuen Geschäftsführung wieder um das Kerngeschäft zu kümmern, nämlich Flugverbindungen auszubauen.“ Dafür werden es laut Gruber auch Investitionen der öffentlichen Hand brauchen. „Aber das Ziel ist klar, ab 2028 muss sich der Flughafen selbst erhalten“, so Gruber.

„Schönfärberei und Realitätsverweigerung“

Nicht so positiv sehen die Oppositionsparteien die Bilanz von Kaiser und Gruber. „Die Bilanz der Landesregierung ist eine Bilanz der Realitätsverweigerung und der Schönfärberei. Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung hat mit ihrer falschen Politik die Rekordteuerungen mit verursacht und ist für die Rekordschulden des Landes verantwortlich. Kaiser und Gruber machen Kärnten zum Schuldenkaiser, sie verdoppeln die Verschuldung des Landes innerhalb von fünf Jahren auf 6,5 Milliarden Euro. Für die riesigen Baustellen des Landes haben SPÖ und ÖVP keine Antworten, dafür gönnen sie sich 2024 eine üppige Gehaltserhöhung von 9,7 Prozent. Wir brauchen daher dringend einen Kurswechsel in Kärnten und Österreich“, kritisiert der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. Er verweist auf die vielen Lösungsvorschläge der FPÖ im Landtag, die von SPÖ und ÖVP alle abgelehnt wurden.

©FPÖ Kärnten ©eggspress

„Es müssen Taten folgen“

Team Kärnten Chef Gerhard Köfer sieht ebenso keine rühmliche Bilanz der SPÖ/ÖVP-Regierungskoalition auf Landesebene für 2023: „Angesichts der anstehenden Rekordneuverschuldung von knapp einer halben Milliarde Euro für 2024, der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung aller österreichischen Bundesländer, der großen Probleme im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich sowie der Tatsache, dass über 100.000 Kärntner von Armut und Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind, fällt unser Fazit über die Arbeit der selbsternannten Nachhaltigkeitskoalition aus SPÖ und ÖVP wenig rosig aus.“ Laut Köfer sei es nicht möglich, die negativen Entwicklungen, unter denen Kärnten zweifelsfrei leidet, einfach auszublenden: „Es müssen großen Worten auch irgendwann große Taten folgen, nur alles schönzureden wird auf Dauer nicht funktionieren.“