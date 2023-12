Frau sticht grundlos mit Messer auf Mann ein

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 29. Dezember 2023, 14:27 / ©5min.at

Aus bisher unbekannten Gründen griff die Frau ihren Partner an und verletzte ihn mit einem Messer am Körper. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Frau am Tatort fest, jedoch konnte sie keinen Grund für den Angriff nennen. Die Befragung des Opfers steht noch aus, und die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg sind im Gange. Ein Messer wurde als Beweismittel sichergestellt.