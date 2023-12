Nach zwei Jahren hat die Polizei den Täter der Brandstiftung gefunden

Der Beschuldigte wurde am 28. Dezember in Slowenien festgenommen. Am 20. November 2021 wurde berichtet, dass eine Imbissstube in Wals-Himmelreich in den frühen Morgenstunden aus bisher unbekannter Ursache völlig niedergebrannt war. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotzdem konnten umliegende Gebäude geschützt und der Lagerbereich der Gaststube gerettet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Schaden dauern noch an. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.