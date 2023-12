Die drei Moderatoren verabschieden sich vom Ö3-Weihnachtswunder

Andi Knoll hat auf Facebook gepostet, dass das Ö3-Weihnachtswunder 2023 das letzte Mal in der jetzigen Kombination moderiert wurde. Zusammen mit Gabi Hiller und Robert Kratky hat er über 30 Millionen Euro für Menschen in Not gesammelt und sich dafür bedankt. „Wir geben den Staffelstab weiter. DANKE an alle, die mitgearbeitet, mitgesungen/musiziert und gespendet haben!“, so Andi Knoll auf Facebook.

Besondere Atmosphäre

Das Ö3-Weihnachtswunder 2023 hat 5,2 Millionen Euro für Familien in Not gesammelt. Die Moderatoren, darunter Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll, sendeten 120 Stunden lang nonstop aus der Ö3-Wunschhütte im Bad Ischler Kurpark. Die großzügige Unterstützung der Ö3-Gemeinde wurde besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten betont. Das Weihnachtswunder war geprägt von unvergesslichen Live-Musikauftritten und der Anwesenheit zahlreicher Gäste, darunter Politiker, Sportler und Künstler. Besonders die Tausenden von Besuchern, die das Ö3-Studio im Kurpark Bad Ischl besuchten, schufen eine besondere Atmosphäre.