Raunacht vor Silvester: Hier wird heute ums Feuer getanzt

Brauchtumspflege: Am 30. Dezember ab 19 Uhr veranstaltet die Zechgemeinschaft Heiligengeist die Raunacht mit 80 Perchten. Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 08:00 / ©Zechgemeinschaft Heiligengeist

Vor dem Jahreswechsel wird es in Heiligengeist mystisch. Die Zechgemeinschaft lädt im Zwei-Jahres-Rythmus wieder zur Raunacht ein. „Sinn dieses Spektakels im Freien ist es, das Winteraustreiben so zu zelebrieren, wie es im Alpenraum seit vielen Jahrhunderten gepflegt wurde“, sagt Alexander Köffler von der Zechgemeinschaft. Mit Reinhard Wastl, der den Villacher Krampus- und Perchtenlauf organisiert, und mit Maskenschnitzer Sascha Pozewaunig organisiert er den Abend. 80 Perchten aus Kärnten und Salzburg mit imposanten Masken, Glocken, Hörnern und Fackeln ziehen ab 19 Uhr über die Felder in den Ort.

Tanz ums lodernde Feuer

Auch andere Gestalten der Raunachtsgeschichte werden dabei sein. Den Höhepunkt erreicht das Brauchtum, wenn die schaurigen Gesellen in ihren Fellgewändern zu den traditionellen Klängen der Villacher Jagdmusik um das Feuer tanzen. Fackeln, offenes Feuer, Scheiterhaufen, Teufelsgeige, Jagdhörner und Waschrumpel werden sie begleiten.

Unterschiedlich in den Regionen

Der Brauch der Raunächte, zwischen der Thomasnacht, 21. Dezember, und dem Dreikönigstag, 6. Jänner, ist mit Aberglauben verbunden und wird in den Regionen unterschiedlich gelebt. Wichtig ist überall der Lärm der Glocken, aber auch Böller. Sie sollen laut Volksglauben finstere Mächte und vor allem den Winter austreiben. Die Perchten sind zwar mit dem Krampus verwandt, haben jedoch keine Rute mit. Alexander Köffler und seine Kolleginnen und Kollegen der Heiligengeister Zechgemeinschaft wollen mit ihrem Raunachtsspektakel überliefertes Brauchtum weiterpflegen.

