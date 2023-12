Mehr als erfolgreich: KLC-Erfolge vom Nachwuchs bis zum Masterssport

Nachwuchs-EM-Teilnahmen, österreichische Rekorde und Medaillen, EM-Mastersmedaillen, ein historischer ÖLV-Masterscupsieg und ÖLV-Gehercupsieg stehen auf der Haben-Bilanz.

„Und es geht noch mehr …“

2023 war für den Klagenfurter Leichtathletik Club (KLC) sportlich ein mehr als erfolgreiches Jahr. Mit dem aus der KLC-Talenteshow entsprungenen Lukas Pullnig (4x100m/U23/Finnland) und Vasily Klimov (4x100m/U18/Israel) waren gleich zwei Nachwuchsathleten des Traditionsklubs auf der europäischen Leichtathletik-Bühne vertreten. Beiden Sprintern gelang es, sich mit ihren 4×100-Meter-Nationalstaffelkollegen in den österreichischen Rekordbüchern zu verewigen. „Und es geht noch mehr …“, so das Sprint-Duo unisono, das sich bereits seit Wochen auf die kommende Hallensaison vorbereitet.

Insgesamt 68 Medaillen

Nicht weniger als 68 Medaillen bei diversen österreichischen Meisterschaften gingen auf das Konto des Traditionsklubs! Hervorzuheben sind dabei die beiden Vize-Staatsmeistertitel von Lukas Pullnig über 100 m (10,68 Sek.) und 200 m (21,64 Sek.), den Bronze-Staatsmeistermedaillen durch Maja Kropiunik über 400 m (58,17 Sek.), der 4×100-Meter-KLC-Staffel (Kaiser, Klimov, Kropiunik, Pullnig) sowie der 4×200-Meter-Staffel (Just, Kropiunik, Bekuretsion, Pleßnitzer). Der Medaillensatz bei der österreichischen U20-Meisterschaft mit Gold (400 m/57,97 Sek.) und Bronze (200 m/26,09 Sek.) durch Lilly Pleßnitzer und der Silbermedaille durch Vasily Klimov (60 m/6,87 Sek.) sowie 3×800-Meter-U18-Gold und U20-Silber (Bekuretsion, Petz, Slamanig) runden die größten Erfolge ab.

Weitere Erfolge und Medaillen

Dass der KLC, der in dieser Saison bereits seit 44 (!) Jahren die KLC-Talenteshow führt (Kindertraining von 5 bis 12 Jahren) in allen Altersklassen erfolgreich ist, wurde mit zwei EM-Medaillen und dem Hattrick im ÖLV-Masterscupsieg erfolgreich untermauert. Mit Gold durch Anna Maria Jernej und Bronze durch Peter Stattmann bei der Masters-EM in Pescara im Teambewerb des 10 km Straßen-Walks setzten die „Senioren“ ihrer Saison die Krone auf, in der sie bereits zum dritten Mal in Folge mit Punkterekord den ÖLV-Masterscup gewinnen konnten. Vom Rookie zu Österreichs Nummer Eins hieß es im ÖLV-Gehercup (16 Bewerbe), in dem die KLC-Athlet:innen ebenfalls mit Punkterekord unter 28 Vereinen als Sieger:innen hervorgingen.