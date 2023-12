Villacherin will Gratis-Langlaufkurse für Kinder anbieten

Steffi Lindermuth ist Sportlehrerin an einem Gymnasium und Sportwissenschaftlerin und sie möchte jegliche Art von Bewegung von klein auf fördern. Im Sommer bietet sie bereits 2 bis 3 Mal wöchentlich einen kostenlosen Lauftreff für Jung und Alt an. „Ein weiteres großes Anliegen ist mir die Vereinsarbeit, wo ich die Liebe zu Bewegung weitergeben kann. (Von 5 Jahren bis 80 Jahren)“, erzählt sie im Interview.

Ausrüstung und Interessierte gesucht

Nun möchte sie auch etwas Bewegung in den Winter bringen. Ihre Idee: „Langlauf Schnuppereinheiten für Kids auf der kostenlosen Loipe in St. Georgen, weil es ein perfekter Sport für die Familie ist – von Groß bis Klein“. Die Schnuppereinheiten will sie für eine freiwillige Spende anbieten. „Sobald ich einige Ausrüstungen zum Ausliehen habe, kann ich die ersten Termine bekannt gegeben. Interessierte Kinder und Erwachsene können sich gerne bei mir melden. Entweder Facebook, Mail [email protected] oder unter 0650 2339733. Die Langlaufsachen kann ich von Hermagor bis St. Veit holen kommen“, erklärt die Sportlerin.

Der Hintergrund zur Idee

Doch wie kommt Steffi Lindermuth auf die Idee? „Den Sport betreibe ich seit ich ein kleines Kind war, immer als Hobby und Gesundheitssport. Die Gesellschaft wird immer bewegungsfauler und will sich nicht mehr bewegen und jeder Sport immer teurer (siehe Skikarte), Ausrüstung – einfach ein Wahnsinn. Da habe ich nach etwas gesucht, was günstig ist und jeder machen kann, zum Beispiel die ganze Familie gleichzeitig. Leider gibt es nur noch wenige kostenlose Loipen. Die in St. Georgen im Gailtal ist eine private Loipe, die jeder nutzen kann. Wirklich unglaublich, was hier für die Gesellschaft durch eine Person geboten wird. Es gehört viel mehr ausgenutzt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.12.2023 um 09:53 Uhr aktualisiert