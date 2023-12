Startschuss am 6. Jänner: „Narrenschweiß fließt schon ordentlich“

Viel will er nicht verraten, außer, dass seine spanische Wasserhündin Alma fußfrei in der ersten Reihe saß und sich bei den Proben schon tierisch gut unterhalten hat. Ein wenig plaudert er dann doch noch aus dem Nähkästchen: „Schwerpunkt sind heuer die Politiker und der Benko bekommt natürlich sein Fett ab. Eine neue Sängerin ist auch dabei, ich denke, das wird wieder für die Villacher ein lachhafter Fasching werden.“

„Heuer wird es sehr bunt“

Gerüchte über die Benkoschwänke machen aber schon in den Gasthäusern rund um das Congresscenter die Runde. Angeblich soll er sogar heimlich in das Rathaus und in die Narrenburg Geld investiert haben. Grohskopf: „Klar, Benko und Politik sind eigentlich heuer Selbstläufer.“ Und „weil der Fasching dieses Mal sehr kurz ist, ist auch die Premiere so früh, dementsprechend sind wir alle im Stress“. Und: „Wir haben leider die kürzeste Probenzeit, weil wir ja erst die Tage um den 20. Dezember in das Haus durften. Dafür wird es heuer sehr bunt, der „Hone“ ist wieder dabei und der Noste will uns alle wie jedes Jahr erst einen Tag vor der Premiere mit seinem Text überraschen.“ TV Aufzeichnungen sind am ersten, zweiten und dritten Februar, die Ausstrahlung wie immer im ORF2 am Faschingsdienstag dem 13. Februar.