„Feuerwehr statt Feuerwerk“: Zeichen der WertschÃ¤tzung am Jahresende

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 10:19 / ©Johannes Ulrich

Die Initiative „Feuerwehr statt Feuerwerk“ erh√§lt beim bevorstehenden Jahreswechsel umfassende Unterst√ľtzung. Das Hauptziel ist es, den gro√üen ehrenamtlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren geb√ľhrend zu w√ľrdigen und gleichzeitig auf den Verzicht von Feuerwerken hinzuweisen.

Wertsch√§tzung f√ľr Freiwillige Feuerwehren

Diese Aktion setzt bewusst ein Zeichen der Wertsch√§tzung f√ľr die wichtige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren. Dar√ľber hinaus wird betont, dass der Verzicht auf Feuerwerke nicht nur die Umwelt und Tiere schont, sondern auch dazu beitr√§gt, die Belastung der Ambulanzen zu reduzieren.

Ausgaben f√ľr Feuerwerke an die Feuerwehr spenden

Die Initiative ruft dazu auf, auf Feuerwerke oder zumindest einen Teil der √ľblichen Ausgaben daf√ľr zu verzichten und stattdessen diese Gelder an die √∂rtliche Freiwillige Feuerwehr zu spenden. Diese Spenden werden dringend ben√∂tigt, um Ausr√ľstung, Einsatzbekleidung, Fahrzeuge und Material zu erneuern und zu erweitern, was letztlich die Sicherheit in den Gemeinden f√∂rdert. N√§heres zu der Aktion und zu den Spenden findest du¬†hier.