„Stärkster Tag“: Traumwetter lockt zahlreiche Eisläufer zum Weißensee

Das strahlende Wetter lockte zahlreiche Besucher an und sorgte für ein reges Treiben auf dem zugefrorenen Weißensee. Die Eislauffläche erwies sich als beliebter Anziehungspunkt für Sportbegeisterte und Naturfreunde gleichermaßen. Mit dem grünen Licht für die Eislaufsaison am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, öffnete sich eine der begehrtesten Attraktionen der Region für Gäste und Einheimische gleichermaßen – 5 Minuten berichtete.

„Einer der stärksten Tage“

Angesichts des Wetters und der perfekten Bedingungen zeigte sich Thomas Michor, Tourismusleiter am Weißensee, begeistert: „Es dürfte einer der stärksten Tage sein, die wir bisher hatten.“ Für Eisschnellläufer und Genusseisläufer steht eine drei Kilometer lange Rundbahn am Westteil des Weißensees zur Verfügung (ohne Präparierung). Die Eiseinstiege befinden sich beim Camping Müller in Praditz sowie in Techendorf-Süd beim Kindergelände auf der Seewiese (Tschatscheleria).

©KK/Privat ©KK/Privat ©KK/Privat ©KK/Privat

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.12.2023 um 12:47 Uhr aktualisiert