Feuerwerksstress vermeiden: Tipps für die Sicherheit deines Haustiers

Das bevorstehende Silvesterfest weckt nicht nur Vorfreude auf Feierlichkeiten, sondern auch Besorgnis unter vielen Haustierbesitzern. Die sozialen Medien füllen sich jedes Jahr vor und nach Silvester mit Beiträgen über entlaufene Haustiere, die durch laute Knallgeräusche von Feuerwerken in Panik geraten sind.

Warnungen nach Vorfällen

Diese Aufrufe und Warnungen stammen aus Erfahrungen, bei denen Haustiere durch Feuerwerke verängstigt und weggelaufen sind, was oft in tragischen Situationen endete. was oft tragisch endete. Die gemeinsame Botschaft ist klar: Jeder Hund, unabhängig von seinem Gemüt, kann durch einen plötzlichen lauten Knall verängstigt werden und fliehen. Daher appellieren die Posts an alle Hundebesitzer, ihre Tiere besonders um die Silvesterzeit zu sichern. „Jedes Jahr leiden zahlreiche Tiere unter der lauten und unvorhersehbaren Geräuschkulisse. Sie können durch den übermäßigen Lärm und ungewohnte Lichtreflexe Angstsymptome wie Zittern, Durchfall oder verzweifeltes Gebell erleiden. Es führt also nicht nur zu Stress und Verängstigung, sondern kann auch ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen“, warnt ÖKV-Vorstand Philipp Ita.

Tipps für sichere Silvester-Gassigänge: Eine Leine, die als Sicherungsleine fungiert, wird am Sicherheitsgeschirr befestigt und über einen Bauchgurt am Menschen gesichert.

Dann hast du die zweite Leine, die am Halsband (am besten ein Zugstopphalsband) befestigt wird, um deinen Hund zu führen.

Um sicherzustellen, dass dein Hund die Leine nicht durchbeißt, legst du auf die ersten zwei Meter der Leine eine kleine Kette aus dem Baumarkt und umwickelst sowohl Leine als auch Kette mit Panzertape.

Und ganz wichtig: Kein Freilauf an den Tagen vor und nach Silvester!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.12.2023 um 12:56 Uhr aktualisiert