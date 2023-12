Neue Projekte: Land Kärnten investiert 947.000 Euro

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 13:21 / ©5 Minuten

In der Stadtgemeinde Wolfsberg werden ab 2024 gleich zwei größere Wegprojekte umgesetzt. Zum einen in Aichberg, wo eine Güterstraße im Sinne der Verkehrssicherheit verlegt werden muss und zum anderen in Wolfsberg-Hintertheißenegg. Die Gesamtbaukosten für beide Projekte belaufen sich knapp 1,2 Millionen Euro, wovon insgesamt 947.000 Euro über Landesmittel aus dem Agrarreferat von LHStv. Martin Gruber gefördert werden. Die Freigabe der Landesmittel wurden kürzlich von der Landesregierung beschlossen.

Projekt in Aichberg

Von der Gemeindestraße Aichberg weg führt ein rund 680 Meter langer Güterweg über großteils steiles Gelände zu mehreren Hofstellen sowie über 30 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und Wald. Bei der Einbindung in die Gemeindestraße handelt es sich um eine unübersichtliche, gefährliche Stelle, die nun beseitigt werden soll. „Die Verkehrssicherheit hat oberste Priorität, daher wird der Weg um einige Meter verlegt und dann neu in die Gemeindestraße eingebunden“, erklärt LHStv. Gruber. Weiters umfassen die Arbeiten Verbreiterungen, Regulierung der Böschungsneigungen, Entwässerungen, Drainagierungen sowie die Verstärkung der Tragschicht. Aufgrund des zu erwartenden Schwerverkehrs wird die Fahrbahn entsprechend der Lastklasse I dimensioniert. Die Kosten für das Wegprojekt belaufen sich auf über 510.000 Euro, wovon 70 Prozent aus dem Agrarreferat des Landes gefördert werden. Die restlichen Kosten werden über Interessentenmittel aufgebracht.

Projekt in Hintertheißenegg

Ebenfalls in der Stadtgemeinde Wolfsberg startet nächstes Jahr das Bauprojekt „Hofzufahrt Brunner vlg. Kohlbauch“. Die 1,1 Kilometer lange Straße beginnt in der Ortschaft Hintertheißenegg und verläuft über steiles, zum Teil vernässtes Gelände Richtung Süden. Wie bei dem Wegprojekt in der Ortschaft Aichberg auch, wird der Weg ausgebaut, asphaltiert und die Fahrbahn entsprechend für Schwerverkehr adaptiert. Die Kosten für das mehrjährige Bauprojekt belaufen sich auf insgesamt 655.000 Euro, wovon rund 590.000 Euro vom Agrarreferat gefördert werden.