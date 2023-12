Gemeinde Hart bei Graz richtet Sozialfond für Bürger ein

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 13:23 / ©Peter Stanic/Pixabay

In Österreich sehen sich weiterhin zahlreiche Bürger mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Trotz der Bemühungen, die Kosten zu decken, sind viele Menschen nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu begleichen. Mit einer Initiative hat die Gemeine Hart bei Graz gemeinsam mit sämtlichen politischen Parteien einen Sozialfonds ins Leben gerufen, um Menschen in akuten Notlagen zeitnah zu unterstützen.

Schnelle und effiziente Hilfe

Solltest du oder jemand den du kennst mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, zöger nicht, dich an die Harter Standesbeamtin Uschi Haas oder die Community Nurse Maria Williams zu wenden. „Unser gemeinsamer Sozialfonds ermöglicht es uns, in dringenden Härtefällen schnell und effizient Hilfe anzubieten“, das verkündet die Gemeinde Hart bei Graz.