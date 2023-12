Kollision auf der Piste: Skifahrer (73) ins Krankenhaus geflogen

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 14:21 / ©ÖAMTC Kärnten

Am heutigen Samstag, dem 30. Dezember, lockte es viele auf die Piste. So war am Morgen auch schon ein 55-jähriger Villacher mit seinen Alpinskiern auf der Neugartenabfahrt auf der Gerlitzen unterwegs.

Unbestimmten Grades verletzt

Gegen 8.45 Uhr ereignete sich am Ende des Steilhanges dann ein Unfall: Der 55-Jährige und ein 73-jähriger Skifahrer aus Feldkirchen kollidierten miteinander. Dem Villacher ist nichts passiert, er blieb unverletzt. Der 73-Jährige hingegen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber Alpin 1 wurde alarmiert. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Pensionist in das LKH Villach geflogen.

