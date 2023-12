Unfall in Liezen: Zwei Autos krachen zusammen – Beide Fahrer verletzt

Gegen 8.30 Uhr war die 66-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich auf der B138 von Spital am Pyhrn in Richtung Liezen unterwegs. Zur gleichen Zeit plante der 57-jährige Fahrer aus dem Bezirk Liezen, seinen Wagen von einer Gemeindestraße in den Verkehr auf der B138 einzufädeln.

Kollision führt zu Totalschaden

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach dem Zusammenstoß kamen die Fahrzeuge etwa 20 Meter weiter zum Stillstand. Beide Autos erlitten vermutlich Totalschaden. Die 66-jährige Frau und der 57-jährige Mann erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht. Es waren elf Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pyhrn mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und mögliche Gefahren zu beseitigen.