Minderjährige vergewaltigt: Zwei Erwachsene vor Gericht

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023

Sexueller Missbrauch von Unmündigen, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, Vergewaltigung, Körperverletzungen und mehr: Die Anklageliste ist lang. Am Freitag, dem 5. Jänner 2024, müssen sich gleich zwei Erwachsene vor dem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Den Vorsitz hat Richter Mag. Gernot Kugi. Die beiden Erwachsenen sollen „mehrfach die Verbrechen des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung unmündiger Minderjähriger“ begangen haben, heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.