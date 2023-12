Traktoren, E-Bikes und mehr: Diebe raubten Feriencamp aus

Der Einbruch in die versperrte Werkstätte eines Feriencamps in Döbriach am Millstätter See dürfte zwischen dem 20. und 27. Dezember vonstattengegangen sein. Die bislang unbekannten Täter stahlen dabei mehrere Gegenstände, wie Traktoren, E-Bikes und Rasenmähern. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Das wurde alles gestohlen: einen Traktor der Marke Steyr Type 188 schwarz lackiert

einen Traktor der Marke Kubota Type B7100

einen Rasenmähertraktor der Marke Kubota Type G23

zwei dreirädrige Elektrobikes der Marke Eco Move

eine Kippmulde

einen Hochhubwagen

eine Wurzelstockfräse

vier Rasenmäher

Zentralschlüssel gestohlen

Aber wie konnten die Diebe all ihre Beute abtransportieren? Das muss noch ermittelt werden. Laut Polizei konnten dazu bislang noch keinerlei Spuren sichergestellt werden. „Bei den Ermittlungen wurde jedoch bekannt, dass zwischen September und Oktober 2023 ein Zentralschlüssel zum Areal, welcher auch das Schloss der Werkstätte sperrt, gestohlen wurde“, geben die Beamten bekannt.