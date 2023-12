Zufrieden trotz Krisen: Österreicher blicken positiv auf 2024

Inmitten der Wellen wirtschaftlicher Turbulenzen und globaler Unruhen ergab die jüngste willhaben-Neujahrsumfrage, dass Österreicher mit mehr Zufriedenheit auf das fast abgeschlossene Jahr 2023 zurückblicken. Über 2.700 Befragte gaben an, dass dieses Jahr für sie insgesamt „sehr gut“ oder „eher gut“ verlief, im Vergleich zu vorherigen Jahren. Optimismus für das kommende Jahr 2024 ist ebenfalls spürbar, wobei insbesondere Menschen in Vorarlberg, Tirol und Wien sowie Frauen und junge Altersgruppen zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Jahresrückblick und Erwartungen für 2024

Trotz der anhaltenden Inflation und weltweiter Krisenbewältigung scheinen die Österreicher positiver gestimmt zu sein. Im Vergleich zu den letzten Jahren bewerten sie das fast vergangene Jahr 2023 mit mehr Zufriedenheit. Der Blick nach vorne zeigt, dass 83,7 Prozent der Befragten ein positives Jahr 2024 erwarten, wenngleich diese Erwartungen variieren und im Vergleich zu früheren Jahren sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Regionale und altersspezifische Dynamiken

Besonders auffällig ist der Optimismus in Regionen wie Vorarlberg, Tirol und Wien sowie bei Frauen und jüngeren Menschen. Mit zunehmendem Alter scheint dieser Enthusiasmus zu schwinden.

Prioritäten für das kommende Jahr

Gesundheit, Partnerschaft und persönliche Entfaltung stehen ganz oben auf der Liste der Prioritäten für 2024. Eine bemerkenswerte Tendenz zeigt sich jedoch bei jungen Menschen und Salzburgern, die verstärkt auf ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz im neuen Jahr setzen.

Die Rolle von Neujahrsvorsätzen

Traditionelle Neujahrsvorsätze scheinen an Bedeutung zu verlieren. Rund 40,9 Prozent der Befragten gaben an, gar keine Vorsätze zu haben. Sportliche Vorsätze sind zwar häufig, jedoch gestehen viele ein, ihre Umsetzung im Laufe des Jahres vernachlässigt zu haben. Dennoch haben etwa ein Drittel der Teilnehmer ihre Vorsätze, in welcher Form auch immer, umgesetzt. Dies war insbesondere bei jüngeren Befragten, Männern und in bestimmten Bundesländern wie der Steiermark, Tirol und dem Burgenland der Fall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 21:02 Uhr aktualisiert