6:3! VSV entscheidet mit starkem zweiten Drittel das Spiel für sich

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 21:59 / ©VSV / Krammer

Die Blau-Weißen legten am heutigen Abend wieder eine Glanzleistung hin. Ein Tor nach dem anderen schossen die Adler im zweiten Drittel und sorgte so für ein 6:3 und somit auch für den Sieg.

Starker Anfang für HC Pustertal

Aber zurück zum Anfang: Die ersten 20 Minuten sahen schlecht für den VSV aus. HC Pustertal führte im ersten Drittel mit 2:0. Das zweite Drittel leitete der Gegner aus Italien gleich mit einem Treffer ein.

Ein Tor nach dem anderen!

Aber dann zeigten die Adler, wer die Nase vorne hat! In einem Zeitraum von 10 Minuten (28′ und 38′) pfefferte Alexander Rauchenwald gleich zweimal den Puck ins gegnerische Tor. Kevin Hancock kam in der 33. Spielminute zum Zug. Einen nach dem anderen hämmerten dann auch Maximilian Rebernig (36′) und John Hughes (37′) die Scheibe in die Maschen. Mit 5:3 endete für die Blau-Weißen das zweite Drittel. Und noch einmal Rauchenwald! Er schoss kurz vor Schluss das 6:3 für den VSV. Sieg!