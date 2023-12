Prognose für Silvester: Mit diesem Wetter rutscht Kärnten ins neue Jahr

Veröffentlicht am 30. Dezember 2023, 22:35 / ©Thomas Kaiser

„Der letzte Tag des Jahres 2023 beginnt nur regional mit Sonne, oft gibt es bereits dichte, tiefe Wolken oder Nebel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Vom Süden her kommen im Laufe des Tages immer mehr Wolken. Allen Anschein nach wird in Kärnten das neue Jahr mit Regen eingeleitet: „Entlang der Karnischen Alpen und Karawanken kann es am Nachmittag leicht regnen, Schnee fällt oberhalb von rund 1.400 Meter Seehöhe.“ Bei leicht föhnigem Südwestwind steigt die Temperatur auf 2 bis 9 Grad.