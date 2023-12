Kulinarik & Feuerwerk: Silvesterparty im Casino Velden

Egal, ob man zum Jahresausklang noch einmal sein Glück an den Spieltischen versuchen oder sich einfach von einem genüsslichen Galadinner verwöhnen lassen möchte: Das Casino Velden feiert auch heuer wieder eine große Silvesterparty.

Silvester-Verlosungen

Für 30 Euro erhalten alle Gäste, Begrüßungsjetons oder die Spielcard im Wert von 30 Euro sowie eine Teilnahmekarte für die Verlosungen. Bei den stündlichen Verlosungen um 21, 22, 23 und 1 Uhr gibt es den beliebten Dinner & Casino Gutschein, Autobahnvignetten für 2024, stylische Jacques Lemans Uhren sowie 2.024 Euro in Jetons zu gewinnen.

8-Gänge-Menü

Ab 19 Uhr werden die Gäste auch heuer wieder im Restaurant des Casino Velden DIE YACHT und im Casineum am See mit einem exklusiven 8-gängigen Silvester-Dinner von 3-Hauben-Koch Marcel Vanic verwöhnt. Für 199 Euro inklusive 30 Euro Begrüßungsjetons pro Person starten die Gäste mit diesem kulinarischen Highlight in den Abend. Kurz nach Mitternacht lässt man dann gemeinsam mit den Gästen das Jahr bei einem spektakulären Silvesterfeuerwerk mit musikalischer Umrahmung in der Veldener Bucht ausklingen.