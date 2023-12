Toter Mann auf Gehsteig: Todesumstände nun geklärt

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 11:08 / ©KK

Die Polizei nahm damals sofort die Ermittlungen wegen eines „bedenklichen Todesfalls“ auf. Ein 33-jähriger Mann wurde am 21. Dezember von einem Passanten tot auf den Gehsteig in der Fultonstraße nächst der Donaufelder Straße in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Der „bedenkliche Todesfall“ stellte die Polizei vor ein Rätsel – 5 Minuten berichtete.

Todesumstände geklärt

Die Obduktion konnte nun Aufschluss zu den Todesumständen geben. „Diese hat nun ergeben, dass der Tod in Folge eines Sturzes* aus großer Höhe eingetreten ist. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor“, führt die Wiener Polizei dazu aus.