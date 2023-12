Straße in Rennweg wird um 800.000 Euro saniert

Die Verbindungsstraße Wirnsberg in der Gemeinde Rennweg am Katschberg ist rund 1,6 Kilometer lang und beginnt am Ende der Ortschaft St. Peter. Der viel genutzte Weg, der großteils über steiles und vielfach vernässtes Gelände führt, erschließt zwölf Hofstellen, mehrere Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und Alm sowie 20 Häuser, acht Almhütten und 24 Gewerbebetriebe. „Die Verbindungsstraße Wirnsberg ist nicht nur ein unerlässlich für die Bewohner, sondern auch für die landwirtschaftlichen Betriebe und Unternehmen, die in St. Peter angesiedelt sind und den Weg täglich nutzen. Im Sinne der Verkehrssicherheit wird der teils sehr steile Weg nun ausgebaut und asphaltiert“, erklärt LHStv. Martin Gruber (ÖVP), der als Agrarreferent auch für das ländliche Wegenetz in Kärnten zuständig ist.

Arbeiten starten nächstes Jahr

Die Ausbauarbeiten umfassen Verbreiterungen, Regulierung der Böschungsneigungen, Entwässerungen, Drainagierungen sowie die Verstärkung der Tragschicht. Zusätzlich wird die Fahrbahn für Schwerverkehr dimensioniert und der Weg muss an zwei Stellen talseitig mit einer GEO-Gitterkonstruktion gesichert werden. Die Baukosten belaufen sich auf 800.000 Euro, 340.000 Euro werden über das Agrarreferat des Landes Kärnten gefördert. Die restlichen Kosten werden über Interessentenmittel finanziert. Die Arbeiten starten nächstes Jahr, der genaue Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.12.2023 um 11:34 Uhr aktualisiert