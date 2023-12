Lange Schlange vor Apotheke: Wer hat heute in Kärnten Notdienst?

In Villach stehen die Menschen bereits Schlange vor einer offenen Notapotheke in Völkendorf.

Der heurige Jahreswechsel fällt auf einen Sonntag und somit kann man weder am 31. Dezember, noch am 1. Jänner, der wie jedes Jahr ein Feiertag ist, einkaufen oder einfach zur Apotheke gehen. Ungünstig, wenn man bedenkt, dass eine Welle an Krankheiten im Moment über Kärnten rollt.

Im Villacher Stadtteil Völkerndorf steht man bereits Schlange vor einer der geöffneten Apotheken.

Überblick für euch

Glücklicherweise gibt es Sonn – und Feiertags immer ein paar Apotheken, die Notdienste schieben, um uns trotzdem mit allen benötigten Mitteln und Medikamenten zu versorgen. Wir haben die wichtigsten für euch auf einen Blick zusammengefasst. Solltet ihr einen gewissen Bezirk oder eine gewisse Ortschaft benötigen, gibt es hier detaillierte Auskunft.

Geöffnete Apotheke in Völkermarkt Kanzianus-Apotheke Klopeinerstraße 2, 9122 Sankt Kanzian

10,09 km Tel.: +43 4239 40380

Geöffnete Apotheke in St. Veit Vitus Apotheke Hauptplatz 2, 9300 Sankt Veit/Glan

31,36 km Tel.: +43 4212 2127

Geöffnete Apotheke in Hemagor Adler-Apotheke Hauptstraße 4, 9620 Hermagor

0,17 km Tel.: +43 4282 2066

Geöffnete Apotheke in Feldkirchen Salvator Apotheke Hauptplatz 3, 9560 Feldkirchen

1,69 km Tel.: +43 4276 2110

