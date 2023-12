Hier bekommen Christbäume ein „zweites Leben“ eingehaucht

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 12:44 / ©feelimage/Matern

Die von den 48ern der Abfallwirtschaft auf den Christbaumsammelstellen eingesammelten Bäume werden von Wien Energie in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. Von 27. Dezember 2023 bis einschließlich 14. Jänner 2024 stehen die 583 Christbaumsammelstellen allen Wienern gratis zur Verfügung. Christbäume können aber auch das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze abgegeben werden. Wichtig: Schmuck und Lametta sollte entfernt werden.

Aus Christbäumen wird Strom und Fernwärme

Im letzten Jahr fanden über die Wiener Christbaumsammelstellen über 140.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von knapp 750 Tonnen ihren Weg in die Pfaffenau, in eine der modernsten Müllverbrennungsanlagen Europas. Gemeinsam mit dem Hausmüll werden die Christbäume dort thermisch verwertet und so einem Zusatznutzen zugeführt: Die bei der Verbrennung entstehende Energie nutzt Wien Energie zur Produktion von Strom und Wärme. Diese Energie ist klimaneutral und reicht aus, um damit einen Monat lang etwa 1.300 Haushalte mit Strom und rund 2.500 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.

Strom für tausende Haushalte

Die Müllverbrennungsanlage Pfaffenau zählt zu den modernsten Anlagen Europas. Bis zu 100 Müllfahrzeuge der 48er entleeren zweimal täglich ihren Inhalt in den Müllbunker. Pro Stunde werden 32 Tonnen Restmüll bei mindestens 850 Grad verbrannt. So werden hier jährlich insgesamt rund 250.000 Tonnen Restmüll verwertet. Mit der daraus gewonnenen Energie versorgt Wien Energie rund 25.000 Haushalte mit sauberem Strom und rund 50.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Fernwärme.