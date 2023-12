„Ihr seid großartig“: Mama überwältigt von Welle der Hilfsbereitschaft

Danke an Kärnten

Das Schicksal der kleinen Mylah bewegte heuer ganz Kärnten. Die kleine Rosentalerin leidet an dem seltenen Gendefekt LCA 10. Die Schock-Diagnose: Ohne Therapie wird sie in wenigen Jahren völlig erblinden. Doch diese muss man erstmal bezahlen können. Ihre Mama kämpfte jedoch wie eine Löwin und setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um die Kosten stemmen zu können. Wir haben berichtet.

Ganz Kärnten hat gesammelt

Seitdem hat sich einiges getan: Unter anderem wurden Benefizkonzerte und Veranstaltungen in Kärnten abgehalten, bei denen man Spenden für Mylah sammelte. Auch Privatpersonen und Vereine legten zusammen und so kam immer mehr Geld für die Therapie zusammen. Mylahs Mama Sarah, wendet sich nun zum Jahresende mit einem rührenden Post an alle Unterstützer und möchte von Herzen Danke sagen.

Mama schüttet ihr Herz auf Facebook aus

„2023 war ein sehr bewegendes und ergreifendes Jahr für mich, voller Belastungen und Sorgen“, startet sie ihren Post. Sie spricht über die Diagnose und über die Enttäuschungen, die sie und Mylah erlebt haben und über die Verzweiflung, dass das Geld nicht reicht. „Ich musste Kraft finden, um für meine kleine Tochter kämpfen zu können und ich wählte in meiner Verzweiflung den Weg in die Öffentlichkeit, um Gehör zu finden, dass man unsere Situation versteht und dass uns vielleicht geholfen wird“, erklärt die Mylah Mutter auf Facebook.

„Danke für jeden einzelnen Spender“

Und Kärnten hat zugehört und verstanden. Dafür möchte sich die Kämpfermama nun bedanken: „Dieser riesige Zuspruch, die zahlreichen Unterstützungen, das Mitgefühl, die ermutigenden und tröstenden Worte, haben mir enorme Kraft gegeben – das Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine, ist einfach sehr herzbewegend! Ein großes DANKESCHÖN dafür! Ich danke für eure Unterstützung und Hilfe, für jeden einzelnen Spender, jede einzelne Spenderin! Für alle Veranstaltungen, Spiele, Feiern und Turniere, welche für meine Mylah stattfanden und auch noch stattfinden werden. Ich bin wirklich übermannt von diesem Mitgefühl und bin so dankbar, dass es euch gibt. Danke, dass ihr uns und bei unserem Ziel helft – meine kleine, geliebte Mylah eines Tages die Welt sehen zu lassen. Ihr seid großartige Menschen!„