Nächstes Spiel: „Adler“ wollen wieder einen „Dreier“

Damit haben Alexander Rauchenwald und Co. viel neues Selbstvertrauen getankt und bewiesen, dass sie auch auswärts wieder siegen können. EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman: “Das war ein ganz wichtiger Sieg für die Moral. Aber wir blicken heute schon wieder nach vorne, wollen nach zwei Siegen in Serie nachlegen und auch gegen die heuer so starken Linzer mit unseren begeisterungsfähigen Fans im Rücken die nächsten Punkte holen!”

Spieler haben heute frei

Seinen Spielern hat der VSV-Headcoach heute freigegeben, nur ein optionales Training verordnet: “Wir haben aktuell ein enorm herausforderndes Programm, spielen nahezu im Zwei-Tages-Rhythmus. Da ist es wichtig, gut zu regenerieren. Natürlich freut es mich, dass wir zuletzt gegen Pustertal ein für viele bereits verloren geglaubtes Match noch gedreht haben. Das zeigt, dass unser Team einen richtig starken Charakter hat. Aber ich bin auch nicht zu euphorisch. Unser Aufwärtstrend ist spürbar, das ist gut, aber es ist der Anfang eines langen und harten Weges. Wir wollen uns weiter Schritt für Schritt steigern, an unserer taktischen Disziplin arbeiten, schnelles und attraktives Eishockey spielen. Wichtig ist, dass wir am Ende erfolgreich sein!“ Linz ist, so Rodman, ein ganz starkes Team. “Aber wir haben zuletzt doch einiges an Selbstvertrauen getankt und schauen deshalb nur auf uns. Wir wollen vor unseren Fans wieder ein starkes Match abliefern und unbedingt die nächsten drei Punkte holen!”

Gegner erleben ein Tief

Die Linzer sind übrigens in den letzten Spielen in ein kleines Tief gerutscht, konnte nur eins von fünf Spielen gewinnen. Zuletzt setzte es Niederlagen gegen Graz, die Pioneers Vorarlberg sowie die Innsbrucker Haie. Die “Adler” hingegen haben sich aus dem Tief in den letzten Wochen mit harter Arbeit und Zusammenhalt herausgekämpft, zuletzt zwei Siege gegen Tabellenführer Fehervar sowie gegen Pustertal gefeiert. Die letzten fünf direkten Duelle konnten die Blau-Weißen gegen die Linzer allesamt gewinnen – zu Saisonbeginn heuer Mitte September siegten Rauchenwald und Co. in Linz mit 4:2-Toren, Ende Oktober in der Villacher Stadthalle mit 3:2-Toren.

„Wir hoffen wieder auf eine ausverkaufte Stadthalle”

VSV-Headcoach Marcel Rodman kann morgen nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Einzig der Einsatz von Center und Kämpferherz Felix Maxa, der in Bruneck zuletzt vom Puck voll im Gesicht getroffen wurde, ist fraglich. Heute gibt es weitere Untersuchungen. Über einen möglichen Einsatz wird morgen, Montag, nach dem Vormittagstraining entschieden. Übrigens: Sitzplätze sind für das Match morgen gegen Linz bereits ausverkauft, Stehplätze jedoch noch verfügbar. Wir hoffen wieder auf eine ausverkaufte Stadthalle”, unterstreicht VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab. Tickets gibt’s online auf www.ecvsv.at oder in Fanshop sowie an der Abendkasse.

