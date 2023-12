Mega-Ansturm auf Billa beim Klagenfurter Bahnhof

Schon von draußen lässt sich die Lage im Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof erahnen: Der Parkplatz vor dem Bahnhof und der Billa-Parkplatz sind voll. Die Autos stehen den gesamten Südbahngürtel entlang. Diese überfüllte und chaotische Bild zeigt sich auch im Billa selbst. Die Schlangen vor den Kassen reichen den gesamten Gang hinauf. In den letzten Minuten vor Geschäftsschluss zog es noch einmal ganz viele Last-Minute-Einkäufer in den Billa. Die Mitarbeiter arbeiten auf Hochdruck, in Kürze dürfen auch sie ihren Feierabend genießen.

©KK/ Leser ©KK/ Leser