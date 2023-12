Sonnig und trocken: So wird der Neujahrstag

Veröffentlicht am 31. Dezember 2023, 21:51 / ©5 Minuten

Am Neujahrstag setzt von Westen her rasch Wetterbesserung ein. In der Früh regnet es im Südosten und im Bergland noch ein wenig. „Bald lösen sich die Wolken aber auf, und somit wird der Großteil des Tages sehr sonnig, trocken und auch nur schwach windig“, sagen die Meteorologen von Geosphere voraus. Die Temperatur steigt tagsüber auf 4 bis 9 Grad.