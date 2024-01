Abgebrannte Feuerwerksbatterien ließen Mülltonne in Flammen aufgehen

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 06:41 / ©Freiwillige Feuerwehr Untertweng

Am 31. Dezember, gegen 22 Uhr bemerkte ein 24-jähriger Mann eine Rauchentwicklung im Bereich einer Müllinsel im Stadtgebiet von Spittal an der Drau und verständigte die Feuerwehr. Der Brand konnte von der Feuerwehr Spittal und der FF Untertweng rasch gelöscht werden.

Mindestens drei abgebrannte Batteriefeuerwerke

Im Inneren einer Kunststoffmülltonne konnten mindestens drei abgebrannte Batteriefeuerwerke vorgefunden werden, die vermutlich zu früh in der Tonne entsorgt wurden und so den Brand auslösten.

Postkasten beschädigt

Bisher unbekannte Täter zündeten am 31. Dezember, um den Jahreswechsel herum, einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Landabgabebriefkasten in der Gemeinde St. Andrä. Dadurch wurde der Postkasten beschädigt. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.