Schock am Silvesterabend: In einem Haus trieben Einbrecher ihr Unwesen

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 06:45 / ©BMI / Gerd Pachauer

Bisher unbekannte Täter brachen am 31. Dezember, abends, in ein Wohnhaus im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und konnten eine Armbanduhr, Schmuck sowie Bargeld zu einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro stehlen.