Das Kärntner Neujahrsbaby heißt Maximilian

Gute Neuigkeiten auch aus Kärnten. In St. Veit an der Glan wurde das heurige Neujahrsbaby um 0.55 Uhr geboren. Der Bub heißt Maximilian und wurde spontan geboren. In den anderen Geburtenstationen der Kärntner Krankenhäuser wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Baby am Neujahrstag geboren.

Sabrina Schweitzer gebar heute um 0.55 Uhr den kleinen Maximilian im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit an der Glan. Er war bei der Geburt 51 cm groß und 3.550 Gramm schwer und ist das zweite Kind der glücklichen Mama. Dem Buben und ihr geht es gut. In Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal an der Drau hingegen gab es heuer noch kein Neujahrsbaby.

Österreichs Neujahrsbaby kamen im Doppelpack

In Niederösterreich kam ein Zwillingspärchen ganz kurz nach Mitternacht auf die Welt. Die kleine Anna wurde um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren und ihre Zwillingsschwester Alice folgte ihr um 0.01 Uhr. Die Mutter entband die beiden per Kaiserschnitt, da sie verkehrt im Bauch lagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 07:47 Uhr aktualisiert