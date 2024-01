„Mit einem weinenden Auge“: Restaurant Goldenes Lamm ist nun geschlossen

Gestern, 31. Dezember, haben sich die Türen des Restaurant Goldenes Lamm am Villacher Hauptplatz für immer geschlossen. Das Lokal wird aber nicht lange leer stehen, denn voraussichtlich im Frühjahr zieht Franchisenehmer Harald Skrube mit seinem Lifestyle-Lokal „Cotidiano“ dort ein, wir haben bereits berichtet.

Emotionales Posting

Mit einem emotionalen Facebook-Posting verabschieden sich die ehemaligen Betreiber des Goldenen Lamm von Gästen und Mitarbeitern: „Mit Silvester neigt sich nicht nur das Jahr 2023 dem Ende zu, sondern auch ein besonderes Kapitel in der Geschichte unseres Restaurants. Heute möchten wir uns von ganzem Herzen bei euch allen für die wundervolle Zeit und die unvergesslichen Momente bedanken, die wir hier miteinander geteilt haben. Es war uns eine außerordentliche Freude und Ehre, euch als Gäste begrüßen haben zu dürfen. Ein besonderer Dank gebührt auch unseren engagierten Mitarbeitern, Ihr habt unser Team zu etwas ganz Besonderem gemacht, und wir sind dankbar für jede gemeinsame Herausforderung, jedes Lächeln und jeden Moment, den wir miteinander teilen durften. Mit einem weinenden Auge schließen wir heute die Türen unseres Restaurants, aber mit einem lächelnden Herzen denken wir an die vielen schönen Augenblicke zurück“, steht es dort geschrieben. Aufgrund von persönlicher Veränderung begeben sich Diti & Günter auf neue Wege, schreiben sie.

„Cotidiano“ folgt

Im November 2023 hat das erste „Cotidiano“ Kärntens bereits in Klagenfurt am Heuplatz eröffnet. Nun kommt ein weiteres Lokal der Kette in die Draustadt, in die Örtlichkeiten des ehemaligen Goldenen Lamm. Neben Frühstück erwarten euch dann dort auch verschiedene Bowls, Pastagerichte und Dessert-Spezialitäten. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2024 geplant.