Furchtbar: Eine Person verstarb bei Brand in Grazer Lokal

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 11:29 / ©Öffentlichkeitsarbeit Stadt Graz

Gegen 4 Uhr ging der Brandalarm bei den Einsatzkräften ein. In einem Lokal in der Grazer Sporgasse war aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz waren rasch am Brandort und konnten den Brand bekämpfen.

Identität noch unklar

21 Lokalbesucher mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Mindestens drei Personen werden intensivmedizinisch betreut. Eine Person, die Identität ist noch unklar, erlitt tödliche Verletzungen. Beamte des Landeskriminalamts Steiermark haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Rote Kreuz stand mit 10 Rettungswagen, 3 Notarzteinsatzfahrzeugen, 2 Notfallwagen und einem Kommandofahrzeug im Einsatz. Zur Versorgung der Personen wurde von der Einsatzleitung kurzfristig eine Erstversorgungsstelle am Karmeliterplatz eingerichtet. Von dort wurden die Personen weiter in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 12:19 Uhr aktualisiert