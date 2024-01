Trauer und Schock nach Brandtragödie zu Silvester in Graz

In der Sporgasse geschah das Unglück.

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 12:31 / ©Öffentlichkeitsarbeit Stadt Graz

Eine junge Frau ist noch am Unfallort verstorben, heißt es in einer Aussendung. Der Schock über die Tragöde in Graz sitzt tief. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr meldet sich deswegen zu Wort.

Worte der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Nach diesem Schock kann ich den Angehörigen und Freunden der Unglücksopfer nur mein tiefes Mitgefühl ausdrücken und darauf hoffen, dass alle Verletzten wieder gesund werden.“ Sie und Stadtrat Manfred Eber betonen: „Zugleich gilt unser großer Dank der Berufsfeuerwehr, den Rettungskräften und der Polizei, die sofort an Ort und Stelle waren und die noch Schlimmeres verhindert haben. Die Stadt Graz funktioniert auch in einer Krisensituation mitten in der Neujahrsnacht rasch und im Zusammenwirken aller Einsatzkräfte. Die Behörden arbeiten noch daran, die genauen Brandursachen festzustellen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 12:39 Uhr aktualisiert