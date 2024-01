Tausende Euro Gewinn: Steirer sahnten bei Toto ab

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 15:25 / ©pixabay.com

Die letzte Toto Runde des alten Jahres war gleichzeitig die sechste in Folge, in der es keinen Dreizehner gab. Damit startet das Toto-Jahr 2024 mit einem Sechsfachjackpot und mit einer Dreizehner-Gewinnsumme von rund 130.000 Euro.

Gewinne in der Steiermark

Zwei Spielteilnehmern glückte zuletzt ein Zwölfer. Beide kommen aus der Steiermark und erhalten jeweils rund 4.100 Euro. Einer der beiden war mit dem System 850 erfolgreich und scheiterte an Spiel 7 (Verona gegen Salernitana), der bzw. die andere mit dem auf win2day angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“. Hier war es der richtige Tipp bei Spiel 12 (Coventry gegen Swansea), der zum Dreizehner fehlte.

Jackpot bei Torwette

In der Torwette gab es erneut keine „fünf Richtigen“, sodass auch hier der Jackpot im ersten Rang in die nächste Runde geht. Da es erneut auch keinen Wettschein mit vier richtigen Ergebnissen gegeben hat, geht es auch der Jackpot im zweiten Rang in die nächste Runde.