Identität von Brandopfer weiterhin unklar: Polizei sucht nach Zeugen

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Neujahrs-Morgen in einem Grazer Lokal eine Tragödie. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben. 21 Personen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten, drei davon kämpfen auf der Intensivstation weiterhin um ihr Leben.

Identität weiterhin unklar

Die Polizei konnte nun bestätigen, dass es sich bei dem Todesopfer um eine Frau im Alter von 20 bis 25 Jahren handelt. Allerdings ist ihre Identität weiterhin unklar.

Ermittlungen zur Brandursache

Zur Brandursache konnte das Landeskriminalamt Steiermark nun mehr Infos bekannt geben. Die Ermittlungen führten zur mutmaßlichen Brandausbruchsstelle. „Demnach war der Brand im Lokal im Eingangsbereich (Foyer) entstanden und hat sich dann auf Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände ausgebreitet“, heißt es von der Polizei. Es kam dadurch zu einer starken Rauchentwicklung, die zu den Verletzungen der Lokalgäste geführt hat. Eine technische Brandursache konnte nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Brandursache ist demnach weiterhin unklar. Weitere Details sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Das Feuerdrama am Neujahrstag stellt die Beamten vor ein Rätsel, weshalb nun Zeugen um Hilfe gebeten werden. „Zeugen des Vorfalls oder Personen, die unmittelbar danach am Brandort anwesend waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich mit dem Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark, 059133/60 3333, in Verbindung zu setzen“, so die Bitte der Polizei.

