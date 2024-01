Schwer verletzt: Urlauberin (29) stürzte vor den Augen ihres Partners ab

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 16:37 / ©ÖAMTC Kärnten

Die 29-Jährige aus Berlin befand sich gemeinsam mit einer Skitourengruppe am Aufstieg zum so genannten „Krautgartenkopf“. Gegen 13 Uhr legte die Gruppe oberhalb des dortigen „Unteren Wildenkarsee“ eine Rast ein. Dabei schnallte sich die 29-Jährige ihre Schier ab und dürfte in weiterer Folge ausgerutscht sein.

200 Meter abgestürzt

Sie stürzte ca. 200 Meter in Richtung „Unterer Wildenkarsee“ ab. Ihr Lebensgefährte begab sich unmittelbar danach zur Schwerverletzten, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die 29-Jährige wurde in Folge von der Bergrettung Krakau und vom Hubschrauber „Alpin 1“ gerettet und in das LKH Judenburg gebracht.