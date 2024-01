Tragisch: Fast 400 Personen kamen 2023 im Straßenverkehr ums Leben

Das sind um 7,0 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die Zahl der Verkehrstoten liegt damit auch weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 (416 Getötete). Langfristig bedeutet dies somit die viertniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Innenministerium im Jahr 1950. Nur in den Jahren 2020 mit dem historischen Tiefststand von 344 Verkehrstoten, 2021 (362) und 2022 (370) sind weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Noch vor gut zehn Jahren (2012) mussten mit 531 Getöteten noch deutlich mehr als 500 Verkehrstote beklagt werden.

Jeder Unfall ist mit viel Leid verbunden

Jeder schwere Verkehrsunfall ist mit viel Leid für die Opfer und deren Angehörigen verbunden, deshalb ist größtmögliche Verkehrssicherheit ein wichtiges Anliegen für die Polizei und das BMI. Neben der zielgerichteten Überwachung und Kontrolle sind Prävention und Bewusstseinsbildung wesentliche Aufgaben der Exekutive zur Verhinderung von Unfällen. Die Polizei wird im Lichte dieser Bilanz weiter ihre Präsenz an unfallträchtigen oder gefährlichen Stellen verstärken. Durch punktgenaue Maßnahmen und Schwerpunktaktionen sollen rücksichtslose und unbelehrbare Raser, Drängler und Alkolenker aus dem Verkehr gezogen werden.

Zahlen der Bundesländer Niederösterreich: 97 (2022: 98) Steiermark: 81 (70) Oberösterreich: 73 (80) Salzburg: 36 (19) Tirol: 35 (29) Kärnten: 29 (21) Burgenland: 20 (19) Wien: 13 (18) Vorarlberg: 12 (16)

Zunahme in den Bundesländern verzeichnet

Eine Zunahme der Zahl an Verkehrstoten gab es im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Tirol. In Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und in Wien konnten Rückgänge registriert werden.

Zahlen zur Verkehrsbeteiligung Bei den tödlichen Verkehrsunfällen 2023 verloren … 178 Pkw-Insassen

82 Motorradfahrer (davon 22 mit Leicht-Motorrädern)

49 Fußgänger

41 Radfahrer (davon 17 mit Elektro-Fahrrädern)

16 Lkw-Insassen (davon 13 im Klein-Lkw)

zehn Mopedfahrer

drei Omnibus-Insassen

drei Lenker von sonstigen Fahrzeugen

drei Traktor-Insassen

zwei Lenker von E-Scootern

zwei Motordreiradfahrer

zwei Quad-Lenker

zwei Lenker von Spiel- und Trendsportgeräten

ein Microcar-Lenker

ein Lenker einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

ein Lenker eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuges … ihr Leben

Zahl der tödlichen Motorrad-Unfälle gestiegen

Deutlich angestiegen gegenüber 2022 ist die Zahl der getöteten Motorrad- und Leichtmotorradlenker. Im Jahr 2022 wurde mit 55 getöteten Motorradfahrern die geringste Zahl in den letzten 30 Jahren verzeichnet, der Höchstwert in diesem Zeitraum liegt bei 112 Getöteten in den Jahren 1997 und 2000. Etwas zurückgegangen ist die Zahl der getöteten Lkw-Insassen.

Hauptunfallursachen Unachtsamkeit/Ablenkung (27,3 Prozent)

nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (25,6 Prozent)

Vorrangverletzung (15,0 Prozent)

Überholen (8,1 Prozent)

Fehlverhalten von Fußgängern (6,7 Prozent)

Herz-/Kreislaufversagen/akute Erkrankungen am Steuer (4,2 Prozent)

Missachtung von Geboten/Verboten (3,3 Prozent)

Übermüdung (3,3 Prozent)

mangelnder Sicherheitsabstand (1,4 Prozent)

technische Defekte/mangelnde Ladungssicherung (0,9 Prozent)

Alkoholisierung war bei 15 oder 4,2 Prozent der tödlichen Unfälle gegeben.

Weniger Alkohol-Unfälle

Gegenüber 2022 gab es Verschiebungen, es wurden weniger Unfälle durch Alkohol, Herz-/Kreislaufversagen/akute Erkrankungen am Steuer, mangelnder Sicherheitsabstand, Missachtung von Geboten/Verboten und Vorrangverletzung registriert. Bei den Hauptursachen Fehlverhalten von Fußgängern, nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit, Überholen, Übermüdung und Unachtsamkeit/Ablenkung gab es Anstiege.

Straßenarten und Ortsgebiet/Freiland 48 Verkehrstote gab es auf Autobahnen und Schnellstraßen; das bedeutet einen Anteil von 12,1 Prozent an allen Verkehrstoten und einen Anstieg um 14 oder 41,1 Prozent gegenüber 2022 (34)

Der Großteil der tödlichen Unfälle ereignet sich auf den ehemaligen Bundesstraßen (148 Getötete), Landesstraßen (121) und sonstigen Straßen (79)

301 Verkehrsteilnehmer (76,0 Prozent) kamen im Jahr 2023 im Freiland ums Leben, 95 oder 24,0 Prozent im Ortsgebiet.

Sieben Kinder kamen ums Leben

7 Kinder im Alter bis 14 Jahre kamen im Straßenverkehr 2023 ums Leben, davon 4 als Pkw-Insassen, 2 als Fußgänger, 1 als Lenker eines Spiel- und Trendsportgerätes. 2022 verunglückten 13 und 2021 6 Kinder tödlich. Zwei Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahre kamen 2023 bei einem Schulwegunfall ums Leben.

Fußgänger auf Schutzweg erwischt

Acht Fußgänger kamen auf einem Schutzweg ums Leben, 2022 waren es 14. Auf Bahnübergängen bei Eisenbahnkreuzungsanlagen verunglückten 11 Menschen tödlich (2022: 17). Zwei Tote gab es 2023 in Straßentunneln (2022: 3). Bei Verkehrsunfällen mit Geisterfahrern kamen 2023 zwei Verkehrsteilnehmer ums Leben (2022: 0).

Zahlreiche Alleinunfälle

129 oder 35,4 Prozent aller tödlichen Unfälle (364) sind Alleinunfälle, das heißt, es war nur ein Fahrzeug am Unfall beteiligt. Von den 178 tödlich verunglückten Pkw-Insassen verwendeten 136 den Sicherheitsgurt, 42 waren nicht angegurtet.

Altersangaben 60 Jahre oder älter: 148 Verkehrstote oder 37,4 Prozent

80 Jahre oder älter: 42 Verkehrstote oder 10,6 Prozent

17 bis 29 Jahre: 82 Verkehrstote oder 20,7 Prozent