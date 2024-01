Ohne Schein: 22-Jähriger baute Unfall mit Auto von der Mama

Der 22-Jähriger war gegen 13.15 Uhr auf der Friesacher Straße von St. Veit an der Glan in Richtung Althofen unterwegs. Im Bereich einer Abfahrt kam er rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitschiene. Bei dem Unfall wurde der junge Mann unbestimmten Grades verletzt, die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus Friesach. Am Auto seiner Mutter entstand ein Totalschaden, auch die Leitschiene wurde beschädigt. Der 22-Jährige besaß keine gültige Lenkberechtigung.