Fahrrad-Diebe gingen auf Beutezug in Villach

Zwischen 30. Dezember 2023, 20 Uhr, und 31. Dezember 2023, 13 Uhr, schlugen die derzeit unbekannte Täter in zwei Villacher Mehrparteienhäuser. Sie zwängten das Blech von verschiedenen Kellerabteilen auf und stahlen daraus sieben hochpreisige Fahrräder. Laut Polizei dürften sie dafür vermutlich einen Seitenschneider verwendet haben.

Kellereinbruch auch in Landskron

In einer Mehrparteienhausanlage in Landskron kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Zeit von 29. Dezember 2023, 17 Uhr, und 1. Jänner 2024, 11 Uhr. Dort wurden drei Kellerabteile aufgebrochen. Die Beute: vier hochpreisige E-Bikes.

Besteht Zusammenhang?

Die genau Schadenssumme ist in den drei Fällen noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, wird derzeit von der Polizei noch geprüft.