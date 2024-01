Identifiziert! Brandopfer war 21-jährige Niederösterreicherin

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 21:10 / ©5 Minuten

Die bislang unbekannte Frau, die beim Brand tödliche Verletzungen erlitten hatte, konnte nun identifiziert werden. Es handelt sich um eine 21-Jährige aus dem Bezirk Mödling, Niederösterreich. Die Angehörigenverständigung ist erfolgt. Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.

Brand bei Silvesterparty

In den frühen Morgenstunden war in einer Grazer Bar ein Brand ausgebrochen. Die junge Niederösterreicherin verlor dabei ihr Leben, weitere 21 Personen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten.

Subjektive Ursache

Laut dem Ermittlungsstand der Polizei wird von einer „subjektiven Ursache“ ausgegangen – vorsätzlich oder fahrlässig. Ein pyrotechnischer Gegenstand als Brandursache kommt demnach infrage – mehr dazu hier. Weitere Ermittlungen laufen.

