Wahres Tor-Spektakel: KAC startet neues Jahr mit einem Sieg

Bei ausverkaufter Halle und in Vollbesetzung empfing am Neujahrstag die Vienna Capitals. Die Fans der Rotjacken hatten gleich mehrmals guten Grund zum Jubeln: Sechs Tore erzielten die Spieler des KACs heute. Die Wiener hingegen nur eines.

Drei Tore binnen 5 Minuten!

Schon nach der 3. Spielminute pfefferte Jan Muršak das Tor in die Maschen der Wiener. Der erste und einzige Torschuss der Wiener war dann in der 8. Minute. Der Ausgleich hielt aber nicht lange an. Binnen (zirka) fünf Minuten schossen die Rotjacken im zweiten Drittel gleich drei Tore, zwei davon von Marcel Witting. Auch Steven Strong, der kürzlich beim Spiel in Székesfehérvár mehrere Zähne verloren hatte, brillierte beim heutigen Spiel mit einem Tor. Es war klar, dass die Vienna Capitals auch im letzten Drittel nicht mehr aufholen können. Dafür legten Matt Fraser und Johannes Bischofsberger noch einmal nach. Mit 6:1 endete das Spiel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.01.2024 um 21:53 Uhr aktualisiert