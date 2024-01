Bewölkter Dienstag: Wo in Kärnten aber die Sonne scheint

Veröffentlicht am 1. Januar 2024, 23:14 / ©5 Minuten

Der Dienstag wird in Kärnten trüb, aber trocken. Hochnebel und Wolken sorgen dafür, dass sich die Sonne eher selten blicken lässt. „Am ehesten zeigt sich die Sonne über Mittag in Unterkärnten und an der Südgrenze zu Italien und Slowenien“, verrät die GeoSphere Austria. Die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 6 Grad. Es weht ein Südwestwind.