Rund 1 Mio. Euro Passiva: Nächste steirische Baufirma ist insolvent

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 09:12

Insolvenzen in der Baubranche scheinen sich derzeit leider zu häufen. Laut KSV1870 beantragte am 2. Jänner auch das Unternehmen Maschinenhof Reiterer GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Leoben. Es handelt sich bei der Firma um ein Baugewerbe, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten.

Insolvenzursache

Die Passiva liegt laut KSV1870 bei 1,053 Mio. Euro. Die Aktiva beträgt demnach 64.000 Euro. Von der Insolvenz betroffen sind 24 Gläubiger und ein Dienstnehmer. Weitere ehemalige Dienstnehmer wurden bereits saisonbedingt im November abgemeldet. Wie der KSV1870 berichtet, wird als Insolvenzursache angegeben, dass ein über mehrere Jahre gehender Auftrag, im Zusammenhang mit Erd- und Baumeisterarbeiten, nicht positiv finalisiert werden konnte. So habe die Geschäftsführung sich im Jahr 2023 fast ausschließlich mit diesem Projekt beschäftigen müssen, weshalb es der Geschäftsführung daher faktisch nicht möglich gewesen sei, Aufträge für einen Fortbetrieb zu akquirieren.

Wird Unternehmen fortgeführt?

Das betroffene Unternehmen war zum Zeitpunkt der Konkursantragsstellung bereits

faktisch geschlossen, es seien derzeit keine Aufträge vorhanden, berichtet der KSV1870 weiter. Der zu bestellende Insolvenzverwalter soll prüfen, inwieweit eine Fortführung des Unternehmens wirtschaftlich möglich ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 09:17 Uhr aktualisiert