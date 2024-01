Nach Silvester-Tragödie: Graz gedenkt 21-jährigem Brandopfer

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 09:39 / ©5 Minuten

Der Schock sitzt tief! Eine Tragödie ereignete sich zur Neujahrswende. In der Nacht kam es zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte in der Grazer Innenstadt. Ein Lokal stand in Flammen. Das neue Jahr brachte traurige Gewissheit: Eine junge Frau musste mit ihrem Leben bezahlen, weitere 21 Personen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der Brand brach im Eingangsbereich des Lokal aus und breite sich rasant aus. Die Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen. Laut dem Ermittlungsstand der Polizei wird von einer „subjektiven Ursache“ ausgegangen – vorsätzlich oder fahrlässig. Ein pyrotechnischer Gegenstand als Brandursache kommt demnach infrage – mehr dazu hier. Weitere Ermittlungen laufen.

Identität konnte geklärt werden

Die Identität der Frau war anfangs noch unklar, am gestrigen Montag jedoch, gelang es den Ermittlern, das Brandopfer zu identifizieren. Es handelt sich um eine 21-Jährige aus dem Bezirk Mödling in Niederösterreich. Die Angehörigenverständigung erfolgte. Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet.

Tiefe Trauer

Die Spuren des schrecklichen Ereignisses lassen auch am heutigen Dienstag, den 2. Jänner nicht vergessen, welche dramatischen Szenen sich in der Sporgasse zu Silvester abgespielt haben. Mit Ruß beschmutzte Wände, Glassplitter am Boden – und auch einige Kerzen wurden aufgestellt, um der 21-Jährigen zu gedenken, die zu Neujahr dort ihr Leben ließ.